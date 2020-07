Le Zenit réalise le doublé Championnat-Coupe en Russie

Le Zenit Saint-Pétersbourg a réalisé le deuxième doublé Championnat-Coupe de son histoire. L'ancien club d'Axel Witsel et de Nicolas Lombaerts a remporté la Coupe de Russie ce samedi à Ekaterinbourg face à Khimki, club de D2 russe. Score final : 1-0.

Le Zenit a remporté la cinquième Coupe de Russie de son histoire. Au début du mois de juillet, le club avait assuré son sixième sacre de champion de Russie.

Read all about our league and cup double over on our official English-language website 🏆🇷🇺➡️ https://t.co/2VYJTeJJFe pic.twitter.com/KAWZxdHM2x