Lynché par les fans de son nouveau club, Mircea Lucescu démissionne après... quatre jours!

Il a multiplié les succès avec le club rival, il n'a pas résisté à la pression des supporters.

Mircea Lucescu n'est déjà plus le coach du Dynamo Kiev. Présenté officiellement il y a tout juste quatre jours par le club de la capitale ukrainienne, l'entraîneur roumain n'a pas résisté à la pression des supporters du Dynamo.

La raison de cette fronde anti-Lucescu à Kiev? Le Roumain a coaché, et gagné, pendant 12 ans avec le club rival, le Shakhtar Donetsk. "Il m'est impossible de m'impliquer dans une atmosphère hostile, organisée par des groupes Ultras. (...) Je ne peux pas accepter que les supporters de mon club agissent contre les intérêts de celui-ci", a brièvement déclaré Mircea Lucescu pour expliquer son départ.

Et pourtant, Mircea Lucescu n'en est pas à son coup d'essai: en Turquie (Galatasaray, Besiktas) et en Roumanie (Rapid et Dinamo Bucarest), le Roumain était aussi passé par des clubs rivaux, mais il l'affirme: il n'avait jamais reçu un accueil aussi délétère que celui réservé par les Ultras du Dynamo Kiev...