Officiel : Adam Lallana rejoint Brighton & Hove Albion

Adam Lallana a signé un contrat de trois ans avec Brighton. Arrivé à Liverpool en 2014, l'ailier anglais avait quitté les Reds au terme de son contrat, libre comme un oiseau.

L'international anglais (34 sélections) âgé de 32 ans a joué 15 rencontres de Premier League, mais n'a été titularisé qu'à 3 reprises, pour 1 but et 1 passe décisive cette saison avec Liverpool.

😁 It’s official!



✍️ Albion are delighted to announce the signing of Adam Lallana on a three-year contract!#BHAFC 🔵⚪️