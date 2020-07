Vidéo: tous les bijoux et les caviars de KDB en Premier League cette saison

13 buts (un record personnel), 20 passes décisives (record de Premier League égalé), Kevin De Bruyne, même privé du titre de champion d'Angleterre, a réalisé la meilleure saison de sa carrière au cours des 12 derniers. L'occasion de revivre les temps forts d'une saison au cours de laquelle il a aidé Manchester City à dépasser la barre des 100 buts en Premier League.

All of Kevin De Bruyne’s 20 PL assists and 13 Goals in 19/20 pic.twitter.com/dWQiXpqTA6