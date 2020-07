Hécatombe à Ostende: au moins deux joueurs en moins pour la reprise

Le match amical, perdu contre l'Union, aura laissé des traces dans l'effectif du KVO.

À deux semaines de la reprise, les Côtiers ne se sont pas rassurés, ce week-end, contre l'Union de Felice Mazzu. Mais, en plus de la défaite, le KVO a également perdu plusieurs pions: Sindrit Guri, Fabrice Sakala, Frederik Jäkel, Jack Hendry et Nick Bätzner sont tous les cinq touchés physiquement.

Et si le nouveau coach ostendais, Alexander Blessin, espère pouvoir disposer de la plupart de ces joueurs pour la reprise, il a fait une croix sur les services d'au moins deux d'entre eux. "Il manquera le début de saison, et nous ne prendrons pas de risque avec Nick Bätzner, qui revient d'une sévère blessure à a cheville. Mais j'espère que Sakala, Jäkel et Hendry pourront rapidement récupérer", confie-t-il au Nieuwsblad.