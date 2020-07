La Juventus étrenne son titre, pense à la Ligue des Champions et est vulnérable

Fraîchement sacrée championne d'Italie pour la 37e fois de son histoire, la Juventus se déplace sur le terrain de Cagliari ce soir pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Serie A. Coup d'envoi à 21h45.

Un match sans le moindre enjeu sportif pour les deux équipes. Mais cette rencontre n'en demeure pas moins importante et intéressante pour Sarri et ses hommes. L'entraîneur bianconero va en effet pouvoir profiter des deux derniers matches de championnat pour préparer l'important rendez-vous européen du 7 août prochain contre l'Olympique Lyonnais.

L'occasion pour lui de mettre certains joueurs au repos et de donner du temps de jeu à d'autres. De quoi gérer ses ressources et les forces de ses joueurs. Pour les bianconeri, il s'agira de jouer avec détermination et d'aller chercher la victoire, mais le plus important sera d'éviter les blessures afin d'aborder le match contre l'OL dans les meilleures conditions et avec un effectif le plus ample possible.

L'objectif Scudetto ayant été atteint, on ne pourra absolument pas reprocher à la Juventus d'aborder ses deux prochaine parties en ayant la tête focalisée sur le match contre les français. Si on ne l'espère pas, le risque de trouver une Juve dissipée et moins concentrée ce soir est bien réel. Mais c'est un moindre mal.

