Milan veut titiller la Roma jusqu'au bout

A 2 journées de la fin, la Serie A n'a pas délivré tous ses verdicts. La lutte pour le maintien et la qualification en Europa League font toujours rage.

La Sampdoria est assurée de rester dans l’élite avec 41 points, soit 9 d’avance sur Lecce, premier relégable. Les Gênois ont connu un très bon passage depuis la reprise des compétitions avec 15 points pris sur les 18 possibles.

Cette excellente phase a donné de l’air à une équipe en difficulté avant cela. Depuis que le maintien est assuré, la Samp’ s’est relâchée comme le montrent les deux récentes défaites face au Genoa dans le derby et ce week-end contre la Juventus.

De son côté, le Milan finit fort. Le club lombard n’a plus perdu depuis le mois de mars et la réception du Genoa (1-2). Cette excellente dynamique permet aux hommes de Stefano Pioli d’être en course pour les places qualificatives à l’Europa League. Les Milanais se livrent une lutte intense avec la Roma et le Napoli pour accrocher ces derniers tickets.

Ce week-end, les Rossoneri ont été accrochés à San Siro par l’Atalanta Bergame (1-1) et comme, dans le même temps, la Roma a gagné, le Milan se retrouve à 4 points des Giallorossi. Les coéquipiers de Zlatan espèrent toujours pouvoir revenir car la Louve a deux déplacements compliqués lors des 2 dernières journées. Pour cette affiche, le Milan en grande forme depuis la reprise, devrait poursuivre sur son excellente dynamique et s’imposer face à la Samp’.

