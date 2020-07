Le Comité de concertation interfédéral a pris une décision concernant les finales de la Croky Cup et de D1B

Ce jeudi, la Pro League a fait savoir que les finales de ce week-end pourront bien avoir lieu.

"La Pro League a obtenu la confirmation, après une concertation intense, du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem avec les bourgemestres de Bruxelles, Anvers, Bruges et Louvain, que les finales de ce week-end pourront bien avoir lieu. La finale de la Croky Cup de ce samedi et la finale de D1B de ce dimanche pourront toutes deux avoir lieu comme prévu. L'évaluation de la qualité des différents protocoles de tests et de matchs établis par la Pro League et l'URBSFA a été décisive dans la décision prise par le Comité de concertation interfédéral.

Toutefois, la Pro League appelle tous les supporters à suivre ces rencontres dans les conditions les plus sûres et à ne pas se rassembler. Cet appel sera repris et répété de manière intensive par les clubs participants à l'approche de ces finales.

La Pro League est très soulagée et satisfaite que ces matchs très attendus puissent finalement avoir lieu et souhaite remercier les autorités respectives et en particulier le ministre de l'intérieur Pieter De Crem.

La Pro League est très soulagée et satisfaite que ces matchs très attendus puissent finalement avoir lieu et souhaite remercier les autorités respectives et en particulier le ministre de l'intérieur Pieter De Crem.

La Pro League s'est engagée à faire tout son possible, en collaboration avec les clubs, pour que ces matchs aient lieu de la manière la plus sûre possible. « Les supporters ont été un exemple de discipline lors de toute la période de préparation. Chaque match amical à huis clos s’est déroulé sans public autour des terrains. Nous comprenons que l’attente est très forte, mais nous appelons plus que jamais les supporters à suivre les matchs dans les conditions les plus sûres et à ne pas se rassembler. Profitons ensemble de cette occasion pour montrer que le monde du football est prêt à commencer la saison et que nous pouvons compter sur nos supporters, dans les circonstances les plus difficiles", affirme Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League.