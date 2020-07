Lucas Ribeiro Costa, l'envol du nouveau Zèbre

Le Sporting de Charleroi a officialisé son transfert ce jeudi soir. Mais qui est le jeune Lucas Ribeiro?

Une saison à Virton, une saison toute en progression. Lucas Ribeiro Costa est arrivé dans la Gaume sur la pointe des pieds en provenance de Valenciennes. Durant sa première (et donc seule) saison à Virton, le Brésilien est monté en puissance.

Il ne jouait pas en début de championnat, puis petit à petit il a eu quelques minutes de temps de jeu, puis les premières titularisations...avant de convaincre définitivement en fin de saison. 4 buts, des performances 5 étoiles, Lucas Ribeiro a tout simplement convaincu tout le monde.

Tout le monde oui, et surtout les recruteurs. La situation particulière dans laquelle se trouve le club de la Gaume lui ouvre une porte de sortie et le Brésilien a eu le choix pour sélectionner son prochain club. Seraing et Deinze étaient les premiers, Courtrai s'est aussi manifesté tout comme le Racing Strasbourg en Ligue 1.

Le milieu offensif va de toute façon avoir au Mambourg une belle occasion de progresser et de passer un nouveau cap. A Charleroi, il va avoir le temps de s'adapter, de travailler dans l'ombre et de bien prendre la mesure de notre élite. Une fois que ce sera fait, il aura alors l'occasion de faire vibrer les supporters des Zèbres avec sa vitesse et sa technique. C'ets un renfort de choix pour Belhocine.