Le Bayern Munich lorgne un attaquant français

Recruté l'été dernier pour 40 millions d'euros en provenance du FC Séville, le buteur de l'AS Monaco a réalisé une excellente saison sur le plan individuel.

Wissam Ben Yedder (29 ans, 26 matchs et 18 buts en L1 pour la saison 2019-2020) a été l'auteur d'une magnifique saison. Néanmoins, l'AS Monaco a déçu en terminant à la 9e place du classement en Ligue 1. Et avec les difficultés économiques du club asémiste, il se murmure qu'un départ de l'international français est possible cet été.

Suivi par le Barça, Ben Yedder suscite aussi l'intérêt du Bayern Munich, selon les informations de Nice-Matin. Le champion d'Allemagne en titre a pris des renseignements au sujet de la situation de l'attaquant.