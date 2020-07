Inconsistant, Eupen ne retrouve pas le goût de la victoire

Les Pandas et les Canaris, qui comme toutes les équipes de Pro League ne savent plus qui ils vont affronter dans une semaine, se sont retrouvés au Kerhweg pour une joute amicale....et suffocante.

A une semaine de la compétition, la rencontre entre le KAS Eupen et STVV faisait un peu office de répétition générale. Sur la pelouse du Kehrweg, sous un soleil de plomb, les Pandas ont montré de bonnes choses...mais aussi des lacunes à combler.

La première période est allée crescendo. Un début de rencontre assez calme de la part des 22 joueurs, qui devaient s'habituer au soleil de plomb, mais les duels se durcissent. Avec un pressing tout terrain, les Pandas ouvrent le score. Musona profite d'une terrible erreur du jeune gardien Wim Vanmarsenille pour marquer dans le but vide (12', 1-0).

Les Canaris ne baissent pas les bras et jouent de plus en plus haut. Après la pause boisson, ils sont d'ailleurs au-dessus des Pandas physiquement. Ce qui devait arriver arriva: Keito Nakamura égalise d'une frappe enroulée de l'extérieur de la surface (41', 1-1). Dans la foulée, Colidio trompe à son tour De Wolf sur un coup franc dévié (43', 1-2).

La deuxième période est compliquée pour les deux équipes. La chaleur pèse de plus en plus sur les organismes. Il faut attendre la 75ème minute pour voir l'égalisation, et c'est une nouvelle fois suite à une erreur de Wim Vanmarsenille. Cette fois c'est N'Dri qui en profite (75', 2-2).

Les Pandas terminent mieux la rencontre et se montrent dangereux face à une équipe de STVV remaniée. C'est d'ailleurs le problème des Germanophones ce vendredi: ils n'ont pas su garder le même niveau de jeu durant les 90 minutes. Un nul logique sanctionne donc cette rencontre, mais ce résultat permet à Eupen de ne pas enchaîner avec une deuxième défaite.

Il reste une semaine aux deux équipes pour se préparer à jouer, contre qui on ne sait pas. Mais elles joueront.