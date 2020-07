Ivan Yagan très proche d'un retour en Belgique

Le joueur âgé de 30 ans avait résilié son contrat d'un commun accord avec Eupen en début de saison dernière avant de rebondir au pays du Père Noël au mois de février.

Ivan Yagan évolue à IFK Marieham, pensionnaire de première division finlandaise depuis février dernier. Mais le milieu offensif avait fait part dernièrement de son envie de revenir en Belgique (à lire ICI). Le Bruxellois pourrait voir son voeu être exaucé durant les prochains jours.

Selon nos informations, l'international arménien (3 capes et 1 but) serait en discussion avec le RWDM. L'ancien joueur du Sporting de Charleroi, d'Eupen, du Cercle de Bruges et du Lierse entre autres, pourrait ainsi venir partager son expérience et aider le club bruxellois à se maintenir en D1B, un championnat que le joueur connaît sur le bout des doigts.