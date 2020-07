Maarten Vandevoordt encore testé positif au coronavirus

Déjà testé positif au coronavirus la semaine dernière, Maarten Vandevoordt serait toujours infecté par la maladie.

La semaine dernière, le KRC Genk annonçait que son gardien de but Maarten Vandevoordt avait été testé positif au coronavirus. Puis, dans la foulée, l'entraîneur du club limbourgeois, Hannes Wolf, avait donné des nouvelles rassurantes concernant l'état de santé de son joueur dans des propos accordés à HLN : "Comme il n'a aucun problème physique pour l'instant, il pourra probablement suivre un programme individuel dans les dix prochains jours."

Néanmoins, quelques jours plus tard, le portier de 18 ans serait toujours contaminé par le covid-19 d'après les informations de Het Belang van Limburg. En effet, selon le média néerlandophone, ce dernier aurait effectué un nouveau test aujourd'hui et celui-ci se serait avéré positif. Par conséquent, l'international belge U19 devrait rester en quarantaine une semaine de plus. De quoi manquer le début de la nouvelle saison de Pro League ?