🎥 Le nouveau calendrier de la Pro League officiellement dévoilé !

Suite à l'officialisation d'une D1A à 18 équipes, la Pro League a dû modifier quelque peu son calendrier.

La Pro League vient de publier ce samedi le nouveau calendrier de la saison 2020-2021. Pour rappel, la Pro League a officialisé une D1A à 18 équipes, ce qui a apporté des modifications au calendrier.

Par voix de communiqué, la Pro League s'est aussi exprimée sur les rencontres qui devaient se dérouler sur le territoire d'Anvers : "Le puzzle particulièrement compliqué que constitue l'élaboration du calendrier, encore plus dans les contextes actuels, faisait du calendrier soumis la seule option possible. Il va sans dire que le déroulement de ces matchs sont sous réserve des mesures locales relatives au Covid-19", peut-on lire.

Voici les rencontres des deux premières journées de Pro League :

08/08/2020 16:30 Club Brugge - Charleroi08/08/2020 19:00 Standard - Cercle de Bruges08/08/2020 19:00 Antwerp - Excel Mouscron09/08/2020 13:30 Sint-Truiden - La Gantoise09/08/2020 16:00 Zulte Waregem - KRC Genk09/08/2020 18:15 KV Malines - Anderlecht09/08/2020 20:45 KV Courtrai - Waasland-Beveren10/08/2020 19:00 OH Louvain - Eupen10/08/2020 19:00 Ostende - Beerschot14/08/2020 19:00 Excel Mouscron - KV Malines15/08/2020 16:30 KRC Genk - OH Louvain15/08/2020 19:00 La Gantoise - KV Courtrai15/08/2020 19:00 Charleroi - Ostende16/08/2020 13:30 Cercle de Bruges - Antwerp16/08/2020 16:00 Eupen - Club Brugge16/08/2020 16:00 Beerschot - Zulte Waregem16/08/2020 18:15 Anderlecht - Sint-Truiden17/08/2020 19:00 Waasland-Beveren - Standard22/08/2020 20:01 KV Malines - Cercle de Bruges22/08/2020 20:01 KV Courtrai - Eupen22/08/2020 20:01 Sint-Truiden - Ostende22/08/2020 20:01 OH Louvain - Charleroi22/08/2020 20:01 Club Brugge - Beerschot22/08/2020 20:01 Anderlecht - Excel Mouscron22/08/2020 20:01 Standard - KRC Genk22/08/2020 20:01 Antwerp - La Gantoise22/08/2020 20:01 Zulte Waregem - Waasland-Beveren29/08/2020 20:01 La Gantoise - KV Malines29/08/2020 20:01 KRC Genk - Club Brugge29/08/2020 20:01 Excel Mouscron - Zulte Waregem29/08/2020 20:01 Eupen - Sint-Truiden29/08/2020 20:01 Ostende - Anderlecht29/08/2020 20:01 Cercle de Bruges - KV Courtrai29/08/2020 20:01 Charleroi - Antwerp29/08/2020 20:01 Beerschot - Standard29/08/2020 20:01 Waasland-Beveren - OH Louvain12/09/2020 20:01 Club Brugge - Waasland-Beveren12/09/2020 20:01 Anderlecht - Cercle de Bruges12/09/2020 20:01 Eupen - La Gantoise12/09/2020 20:01 Zulte Waregem - Charleroi12/09/2020 20:01 KV Malines - Ostende12/09/2020 20:01 KV Courtrai - Excel Mouscron12/09/2020 20:01 Beerschot - KRC Genk12/09/2020 20:01 Sint-Truiden - Antwerp12/09/2020 20:01 OH Louvain - Standard19/09/2020 20:01 Standard - KV Courtrai19/09/2020 20:01 KRC Genk - KV Malines19/09/2020 20:01 Antwerp - Eupen19/09/2020 20:01 Excel Mouscron - La Gantoise19/09/2020 20:01 Ostende - OH Louvain19/09/2020 20:01 Zulte Waregem - Club Brugge19/09/2020 20:01 Cercle de Bruges - Sint-Truiden19/09/2020 20:01 Charleroi - Beerschot19/09/2020 20:01 Waasland-Beveren - Anderlecht26/09/2020 20:01 Club Brugge - Cercle de Bruges26/09/2020 20:01 Anderlecht - Eupen26/09/2020 20:01 Standard - Zulte Waregem26/09/2020 20:01 La Gantoise - OH Louvain26/09/2020 20:01 KRC Genk - Ostende26/09/2020 20:01 Excel Mouscron - Charleroi26/09/2020 20:01 KV Malines - Sint-Truiden26/09/2020 20:01 KV Courtrai - Antwerp26/09/2020 20:01 Beerschot - Waasland-Beveren03/10/2020 20:01 Club Brugge - Anderlecht03/10/2020 20:01 La Gantoise - Beerschot03/10/2020 20:01 Antwerp - KV Malines03/10/2020 20:01 Eupen - Cercle de Bruges03/10/2020 20:01 Ostende - Excel Mouscron03/10/2020 20:01 Charleroi - Standard03/10/2020 20:01 Sint-Truiden - KV Courtrai03/10/2020 20:01 OH Louvain - Zulte Waregem03/10/2020 20:01 Waasland-Beveren - KRC Genk18/10/2020 20:01 Anderlecht - OH Louvain18/10/2020 20:01 Standard - Club Brugge18/10/2020 20:01 KRC Genk - Charleroi18/10/2020 20:01 Excel Mouscron - Eupen18/10/2020 20:01 Zulte Waregem - Antwerp18/10/2020 20:01 Cercle de Bruges - La Gantoise18/10/2020 20:01 KV Malines - KV Courtrai18/10/2020 20:01 Beerschot - Sint-Truiden18/10/2020 20:01 Waasland-Beveren - Ostende24/10/2020 20:01 La Gantoise - KRC Genk24/10/2020 20:01 Antwerp - Beerschot24/10/2020 20:01 Eupen - KV Malines24/10/2020 20:01 Ostende - Zulte Waregem24/10/2020 20:01 Cercle de Bruges - Excel Mouscron24/10/2020 20:01 Charleroi - Waasland-Beveren24/10/2020 20:01 KV Courtrai - Anderlecht24/10/2020 20:01 Sint-Truiden - Standard24/10/2020 20:01 OH Louvain - Club Brugge31/10/2020 20:01 Club Brugge - KV Malines31/10/2020 20:01 Anderlecht - Antwerp31/10/2020 20:01 Standard - Ostende31/10/2020 20:01 KRC Genk - Eupen31/10/2020 20:01 Excel Mouscron - Sint-Truiden31/10/2020 20:01 Zulte Waregem - KV Courtrai31/10/2020 20:01 Charleroi - Cercle de Bruges31/10/2020 20:01 Beerschot - OH Louvain31/10/2020 20:01 Waasland-Beveren - La Gantoise07/11/2020 20:01 La Gantoise - Anderlecht07/11/2020 20:01 Antwerp - Standard07/11/2020 20:01 Eupen - Waasland-Beveren07/11/2020 20:01 Ostende - Club Brugge07/11/2020 20:01 Cercle de Bruges - Zulte Waregem07/11/2020 20:01 KV Malines - Charleroi07/11/2020 20:01 KV Courtrai - Beerschot07/11/2020 20:01 Sint-Truiden - KRC Genk07/11/2020 20:01 OH Louvain - Excel Mouscron22/11/2020 20:01 Club Brugge - KV Courtrai22/11/2020 20:01 Standard - Eupen22/11/2020 20:01 KRC Genk - Excel Mouscron22/11/2020 20:01 Ostende - Antwerp22/11/2020 20:01 Zulte Waregem - KV Malines22/11/2020 20:01 Charleroi - La Gantoise22/11/2020 20:01 Beerschot - Anderlecht22/11/2020 20:01 OH Louvain - Sint-Truiden22/11/2020 20:01 Waasland-Beveren - Cercle de Bruges28/11/2020 20:01 KV Courtrai - Ostende28/11/2020 20:01 Sint-Truiden - Waasland-Beveren28/11/2020 20:01 Anderlecht - Standard28/11/2020 20:01 La Gantoise - Zulte Waregem28/11/2020 20:01 Antwerp - OH Louvain28/11/2020 20:01 Excel Mouscron - Club Brugge28/11/2020 20:01 Eupen - Charleroi28/11/2020 20:01 Cercle de Bruges - KRC Genk28/11/2020 20:01 KV Malines - Beerschot05/12/2020 20:01 Club Brugge - Sint-Truiden05/12/2020 20:01 Standard - KV Malines05/12/2020 20:01 KRC Genk - Antwerp05/12/2020 20:01 Ostende - La Gantoise05/12/2020 20:01 Zulte Waregem - Anderlecht05/12/2020 20:01 Charleroi - KV Courtrai05/12/2020 20:01 Beerschot - Eupen05/12/2020 20:01 OH Louvain - Cercle de Bruges05/12/2020 20:01 Waasland-Beveren - Excel Mouscron12/12/2020 20:01 Anderlecht - KRC Genk12/12/2020 20:01 La Gantoise - Standard12/12/2020 20:01 Antwerp - Club Brugge12/12/2020 20:01 Excel Mouscron - Beerschot12/12/2020 20:01 Eupen - Zulte Waregem12/12/2020 20:01 Cercle de Bruges - Ostende12/12/2020 20:01 KV Malines - Waasland-Beveren12/12/2020 20:01 KV Courtrai - OH Louvain12/12/2020 20:01 Sint-Truiden - Charleroi19/12/2020 20:01 Club Brugge - La Gantoise19/12/2020 20:01 Standard - Excel Mouscron19/12/2020 20:01 KRC Genk - KV Courtrai19/12/2020 20:01 Ostende - Eupen19/12/2020 20:01 Zulte Waregem - Sint-Truiden19/12/2020 20:01 Charleroi - Anderlecht19/12/2020 20:01 Beerschot - Cercle de Bruges19/12/2020 20:01 OH Louvain - KV Malines19/12/2020 20:01 Waasland-Beveren - Antwerp23/12/2020 20:01 Anderlecht - Ostende23/12/2020 20:01 La Gantoise - Waasland-Beveren23/12/2020 20:01 Antwerp - Zulte Waregem23/12/2020 20:01 Excel Mouscron - OH Louvain23/12/2020 20:01 Eupen - KRC Genk23/12/2020 20:01 Cercle de Bruges - Charleroi23/12/2020 20:01 KV Malines - Club Brugge23/12/2020 20:01 KV Courtrai - Standard23/12/2020 20:01 Sint-Truiden - Beerschot26/12/2020 20:01 Club Brugge - Eupen26/12/2020 20:01 Anderlecht - Beerschot26/12/2020 20:01 Standard - Sint-Truiden26/12/2020 20:01 KRC Genk - Waasland-Beveren26/12/2020 20:01 Antwerp - Charleroi26/12/2020 20:01 Zulte Waregem - Cercle de Bruges26/12/2020 20:01 KV Malines - Excel Mouscron26/12/2020 20:01 KV Courtrai - La Gantoise26/12/2020 20:01 OH Louvain - Ostende16/01/2021 20:01 La Gantoise - Antwerp16/01/2021 20:01 Excel Mouscron - KRC Genk16/01/2021 20:01 Eupen - Anderlecht16/01/2021 20:01 Ostende - KV Courtrai16/01/2021 20:01 Cercle de Bruges - Standard16/01/2021 20:01 Charleroi - KV Malines16/01/2021 20:01 Beerschot - Club Brugge16/01/2021 20:01 Sint-Truiden - OH Louvain16/01/2021 20:01 Waasland-Beveren - Zulte Waregem23/01/2021 20:01 Club Brugge - KRC Genk23/01/2021 20:01 Anderlecht - Waasland-Beveren23/01/2021 20:01 Standard - Charleroi23/01/2021 20:01 Antwerp - Ostende23/01/2021 20:01 Zulte Waregem - Beerschot23/01/2021 20:01 KV Malines - Eupen23/01/2021 20:01 KV Courtrai - Cercle de Bruges23/01/2021 20:01 Sint-Truiden - Excel Mouscron23/01/2021 20:01 OH Louvain - La Gantoise27/01/2021 20:01 La Gantoise - Sint-Truiden27/01/2021 20:01 KRC Genk - Zulte Waregem27/01/2021 20:01 Excel Mouscron - Anderlecht27/01/2021 20:01 Eupen - Antwerp27/01/2021 20:01 Ostende - Standard27/01/2021 20:01 Cercle de Bruges - Club Brugge27/01/2021 20:01 Charleroi - OH Louvain27/01/2021 20:01 Beerschot - KV Courtrai27/01/2021 20:01 Waasland-Beveren - KV Malines30/01/2021 20:01 Club Brugge - Standard30/01/2021 20:01 Anderlecht - La Gantoise30/01/2021 20:01 Antwerp - Waasland-Beveren30/01/2021 20:01 Eupen - Excel Mouscron30/01/2021 20:01 Zulte Waregem - Ostende30/01/2021 20:01 KV Malines - KRC Genk30/01/2021 20:01 KV Courtrai - Charleroi30/01/2021 20:01 Sint-Truiden - Cercle de Bruges30/01/2021 20:01 OH Louvain - Beerschot06/02/2021 20:01 Standard - OH Louvain06/02/2021 20:01 La Gantoise - Eupen06/02/2021 20:01 KRC Genk - Anderlecht06/02/2021 20:01 Excel Mouscron - KV Courtrai06/02/2021 20:01 Ostende - Sint-Truiden06/02/2021 20:01 Cercle de Bruges - KV Malines06/02/2021 20:01 Charleroi - Zulte Waregem06/02/2021 20:01 Beerschot - Antwerp06/02/2021 20:01 Waasland-Beveren - Club Brugge10/02/2021 20:01 Anderlecht - Charleroi10/02/2021 20:01 KRC Genk - La Gantoise10/02/2021 20:01 Antwerp - Cercle de Bruges10/02/2021 20:01 Excel Mouscron - Waasland-Beveren10/02/2021 20:01 Eupen - Beerschot10/02/2021 20:01 Zulte Waregem - OH Louvain10/02/2021 20:01 KV Malines - Standard10/02/2021 20:01 KV Courtrai - Sint-Truiden10/02/2021 20:01 Club Brugge - Ostende13/02/2021 20:01 Standard - Antwerp13/02/2021 20:01 La Gantoise - Excel Mouscron13/02/2021 20:01 Ostende - KRC Genk13/02/2021 20:01 Cercle de Bruges - Antwerp13/02/2021 20:01 Charleroi - Club Brugge13/02/2021 20:01 Beerschot - KV Malines13/02/2021 20:01 Sint-Truiden - Zulte Waregem13/02/2021 20:01 OH Louvain - KV Courtrai13/02/2021 20:01 Waasland-Beveren - Eupen20/02/2021 20:01 Club Brugge - OH Louvain20/02/2021 20:01 Anderlecht - KV Courtrai20/02/2021 20:01 KRC Genk - Beerschot20/02/2021 20:01 Antwerp - Sint-Truiden20/02/2021 20:01 Excel Mouscron - Cercle de Bruges20/02/2021 20:01 Eupen - Ostende20/02/2021 20:01 Zulte Waregem - Standard20/02/2021 20:01 KV Malines - La Gantoise20/02/2021 20:01 Waasland-Beveren - Charleroi27/02/2021 20:01 Standard - Anderlecht27/02/2021 20:01 La Gantoise - Club Brugge27/02/2021 20:01 Ostende - KV Malines27/02/2021 20:01 Cercle de Bruges - Waasland-Beveren27/02/2021 20:01 Charleroi - KRC Genk27/02/2021 20:01 KV Courtrai - Zulte Waregem27/02/2021 20:01 Beerschot - Excel Mouscron27/02/2021 20:01 Sint-Truiden - Eupen27/02/2021 20:01 OH Louvain - Antwerp06/03/2021 20:01 Club Brugge - Zulte Waregem06/03/2021 20:01 Anderlecht - KV Malines06/03/2021 20:01 La Gantoise - Ostende06/03/2021 20:01 KRC Genk - Cercle de Bruges06/03/2021 20:01 Antwerp - KV Courtrai06/03/2021 20:01 Excel Mouscron - Standard06/03/2021 20:01 Eupen - OH Louvain06/03/2021 20:01 Charleroi - Sint-Truiden06/03/2021 20:01 Waasland-Beveren - Beerschot13/03/2021 20:01 Standard - Waasland-Beveren13/03/2021 20:01 Ostende - Charleroi13/03/2021 20:01 Zulte Waregem - Excel Mouscron13/03/2021 20:01 Cercle de Bruges - Eupen13/03/2021 20:01 KV Malines - Antwerp13/03/2021 20:01 KV Courtrai - KRC Genk13/03/2021 20:01 Beerschot - La Gantoise13/03/2021 20:01 Sint-Truiden - Club Brugge13/03/2021 20:01 OH Louvain - Anderlecht20/03/2021 20:01 Club Brugge - Antwerp20/03/2021 20:01 Anderlecht - Zulte Waregem20/03/2021 20:01 La Gantoise - Cercle de Bruges20/03/2021 20:01 KRC Genk - Standard20/03/2021 20:01 Excel Mouscron - Ostende20/03/2021 20:01 Eupen - KV Courtrai20/03/2021 20:01 KV Malines - OH Louvain20/03/2021 20:01 Beerschot - Charleroi20/03/2021 20:01 Waasland-Beveren - Sint-Truiden03/04/2021 20:01 Standard - La Gantoise03/04/2021 20:01 Antwerp - Anderlecht03/04/2021 20:01 Ostende - Waasland-Beveren03/04/2021 20:01 Zulte Waregem - Eupen03/04/2021 20:01 Cercle de Bruges - Beerschot03/04/2021 20:01 Charleroi - Excel Mouscron03/04/2021 20:01 KV Courtrai - Club Brugge03/04/2021 20:01 Sint-Truiden - KV Malines03/04/2021 20:01 OH Louvain - KRC Genk10/04/2021 20:01 Anderlecht - Club Brugge10/04/2021 20:01 La Gantoise - Charleroi10/04/2021 20:01 KRC Genk - Sint-Truiden10/04/2021 20:01 Excel Mouscron - Antwerp10/04/2021 20:01 Eupen - Standard10/04/2021 20:01 Cercle de Bruges - OH Louvain10/04/2021 20:01 KV Malines - Zulte Waregem10/04/2021 20:01 Beerschot - Ostende10/04/2021 20:01 Waasland-Beveren - KV Courtrai17/04/2021 20:01 Club Brugge - Excel Mouscron17/04/2021 20:01 Standard - Beerschot17/04/2021 20:01 Antwerp - KRC Genk17/04/2021 20:01 Ostende - Cercle de Bruges17/04/2021 20:01 Zulte Waregem - La Gantoise17/04/2021 20:01 Charleroi - Eupen17/04/2021 20:01 KV Courtrai - KV Malines17/04/2021 20:01 Sint-Truiden - Anderlecht17/04/2021 20:01 OH Louvain - Waasland-Beveren