Serie A : La Fiorentina confirme sa place dans le top 10, la SPAL termine lanterne rouge

Victorieuse cet après-midi, la Fiorentina maintient sa place dans le top 10. Battue, la SPAL termine lanterne rouge de Serie A.

La 38ème et dernière journée de Serie A prend fin aujourd'hui, mettant ainsi un terme à la saison 2020/2021 de football en Italie. Parmi les dernières rencontres prévues cet après-midi, la SPAL a reçu la visite de la Fiorentina à partir de 17h15.

Un match durant lequel la logique sportive a été respectée. En effet, lanterne rouge au classement, le club de la ville de Ferrara s'est inclinée sur le score de trois buts à un. En effet, même si les Biancazzurri ont réussi à égaliser après l'ouverture du score d'Alfred Duncan (30e) par l'intermédiaire de Marco d'Alessandro (39e), ils ont fini par sombrer en fin de match face aux Violets. En effet, Christian Kouamé (89e) et Erick Pulgar (90+4) ont permis à leur équipe de reprendre l'avantage puis de faire le break.

Par conséquent, au classement, la SPAL, qui était déjà condamnée à descendre en Serie B avant même le coup d'envoi de la rencontre, termine donc à la vingtième et dernière place avec la pire attaque (27 buts marqués) et la deuxième pire défense (77 buts encaissés). De son côté, la Fiorentina est parvenue à conserver sa place dans le top 10, même si ses poursuivants, Parme et Bologne, doivent encore jouer ce soir à 20h45.