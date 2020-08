La renaissance de Romelu Lukaku et de l'Inter Milan : le Scudetto pour bientôt ?

Il n'aura pas manqué grand chose à l'Inter Milan cette saison pour détrôner la Juventus : au décompte final, les Nerazzuri ne sont qu'à un point de la Vieille Dame. Romelu Lukaku voudra le Scudetto ou rien la saison prochaine.

C'est ce qu'on appelle un pari réussi : Romelu Lukaku a décidé de quitter sa zone de confort anglaise l'été passé, d'abandonner ce football qu'on disait taillé pour son physique de golgoth et de rejoindre Antonio Conte, qui l'admire tant, et la Serie A où les attaquants ne peuvent pas s'imposer sans une dose d'intelligence tactique. Résultat : une saison et 23 buts plus tard, les moqueries ont cessé. Il a fallu travailler, améliorer des défauts récurrents (première touche, combinaisons ...) et progresser - ce que Lukaku, en dépit des critiques parfois fondées, parfois injustes, a toujours su faire.

BALLER | Et dire que certains critiquent les contrôles de @RomeluLukaku9 ... 🤫🤤 pic.twitter.com/5fg04IVkAR — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 2, 2020

Le duo Lukaku - Martinez fonctionne parfaitement, et Big Rom sait conquérir un public, comme lorsqu'il enroule le poteau de corner de son maillot lors du derby milanais qui le voit inscrire un but en fin de rencontre. Malgré son serial buteur et le génie tactique de Conte, l'Inter manquera d'un petit quelque chose dans les moments clés, mais termine 2e de Serie A - soit le meilleur classement des Nerazzuri depuis 2010-2011, dans la foulée du dernier Scudetto en 2010.

Dix ans sans titre de champion d'Italie : pour un club qui restait sur cinq Scudetti d'affilée (de 2006 à 2010), les années 2010 auront été une véritable traversée du désert. La nouvelle décennie doit servir de confirmation et Lukaku n'aura pas d'autre objectif que le titre, après avoir échoué à en remporter un seul en Angleterre.

Reste une échéance : l'Europa League, où l'Inter Milan fait partie des grands favoris à la victoire finale. Manchester United, l'ancien club de Lukaku, est également encore en lice, mais les Red Devils auront bien du mal à reconnaître le joueur qu'ils ont laissé filer sans grande cérémonie l'été passé si Romelu venait à recroiser leur route ...