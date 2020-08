Paul Gheysens frappe où ça fait mal: "Nous voulons le titre...mais j'espère que le début de la compétition sera reporté"

L'Antwerp a remporta la Coupe de Belgique et Paul Gheysens est évidemment heureux de ce titre. Mais l'homme fort de l'Antwerp n'a pas digéré ce qu'il s'est passé il y a quelques semaines.

Même si beaucoup de joueurs ont quitté l'Antwerp, Paul Gheysens assure que son équipe sera compétitive: "Nous aurons une belle équipe, je peux vous l'assurer", a déclaré Paul Gheysens dans Het Nieuwsblad. "La victoire en coupe va donner envie à des joueurs de nous rejoindre."

La victoire contre Bruges ce samedi conforte le Great Old dans ses ambitions: "Nous voulons toujours le titre oui. Nous ne sommes pas pressés, cela arrivera un jour, cela reste notre but. En mars dernier, dans notre vestiaire il y avait encore l'envie et l'espoir de remporter ce titre".

Mais malheureusement pour eux, la compétition a été arrêtée: "Nous pouvions dépasser Charleroi, voir même La Gantoise. Ces deux clubs ont voulu arrêter la compétition, mais veulent jouer maintenant alors que la situation sanitaire est pire qu'avant. J'espère vraiment que le début de la compétition sera reportée."