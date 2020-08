Casemiro, une prolongation qui se fait attendre

Le milieu de terrain du Real Madrid n'est pas en fin de contrat mais sa prolongation chez le champion en titre est au centre des discussions.

45 rencontres jouées, 5 buts marqués et 5 passes décisives toutes compétitions confondues: l'implication et l'importance de Casemiro ne sont plus à démontrer du côté du champion d'Espagne. Le Brésilien, dont le contrat se termine en 2023, est pourtant cité dans quelques clubs européens.

Dans la presse espagnole, le numéri 14 est revenu sur une prolongation de contrat qui se fait attendre mais selon lui, ce n'est pas la priorité du moment: "Ce n'est pas vraiment le moment pour en parler. Il est temps de parler de Manchester City plutôt et nous y pensons à 100%. Lorsque le moment viendra mon agent répondra à cette question."

Les supporters des Merengues attendront certainement cette prolongation avec impatience. Casemiro est l'une des pierres angulaire de l'équipe.