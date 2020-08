Le capital de l'Immobilière du Standard évalué à un peu plus de 4 millions d'euros

L'Immobilière contient plusieurs actionnaires, dont Axel Witsel et Bruno Venanzi, pour un capital total de 4,208 millions d'euros.

Comme l'explique la Dernière Heure, le Moniteur belge a publié les documents qui donnent plus d'information sur la société Immobilière Standard de Liège. Ces documents permettent aussi de savoir qui a investi dans la société.

Comme annoncé, Bruno Venanzi et Axel Witsel ont investi à hauteur de 1,5 million d'euros chacun pour un total d'un peu plus de trois millions d'euros. Il est important de signaler que le document date du 22 juillet comme détaille la Dernière Heure et que l'arrivée de François Fornieri dans le capital du club n'était pas encore officialisé.

Pour ce qui est de Michel Preud'Homme et de Marouane Fellaini, les deux hommes ont contracté un prêt à l'Immobilière. Au total, le capital de la société s'élève à 4,208 millions d'euros très précisément.