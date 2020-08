Clinton Mata: "Vous pensiez que nous allions gagner tous les matches?"

Battu d'entrée de jeu, au Jan Breydel, contre le Sporting de Charleroi: le début de la saison du Club de Bruges n'est pas celui qui était espéré par les champions en titre.

Clinton Mata a disputé une bonne rencontre, bien meilleure qu'il y a une semaine lors de la finale de la Coupe de Belgique. Sur le côté droit, il a retrouvé Dennis afin de former un duo qui a déjà fait des ravages. Malheureusement pour lui et ses coéquipiers, la défaite était au bout du chemin.

"C'est difficile car on a largement dominé le match, du début à la fin", nous confie le défenseur des Gazelles. "Ils attendaient une erreur de notre part. Cela arrive à tout le monde donc il ne faut pas en vouloir à Mechele. On a les qualités, on les a montrées pendant le match donc il faut rester positif. Cela arrive de perdre. Vous pensiez qu'on était des machines et qu'on allait gagner tous les matchs ? On n'a jamais dit cela même si on a de l'ambition. On aurait aimé commencer de la meilleure des manières mais cela n'a pas fonctionné."

Dans une semaine, Bruges se déplacera à Eupen pour une rencontre importante pour Bruges. Un 0 sur 6 ferait vraiment mauvais genre pour le champion.