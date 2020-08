Dante Vanzeir veut se montrer : "J'avais espéré jouer plus à Malines, mais je suis satisfait de ma progression"

L'Union est déterminé à accéder à la D1A dès la saison prochaine. Les Bruxellois ont attiré quelques gros joueurs, comme Dante Vanzeir. Le Limbourgeois n'a pas réussi à s'imposer dans l'effectif malinois mais il espère percer à l'Union.

Sur le site des Bruxellois, Vanzeir s'est exprimé sur son surprenant transfert à l'Union. "Tout est allé très vite. Je me suis bien installé et je suis content d'avoir pu jouer immédiatement quelques minutes contre Mouscron et Lens. La passe décisive contre Lens m'a fait du bien, mais ce n'était rien de plus qu'un match de préparation".

Avec Felice Mazzu, Dante Vanzeir n'est pas venu en terrain inconnu : "À Genk, nous avions une très bonne relation et je savais qu'il croyait en moi. Un jour, il m'a dit : "Le jour où j'ai un grand projet, je t'appellerai", et il a tenu sa promesse".

La saison dernière ne s'est pas déroulée comme prévue à Malines : "Je n'ai pas vécu ma meilleure saison, j'espérais jouer plus mais je suis satisfait de mes performances. Cette saison, j'espère jouer plus et être décisif", a conclu l'attaquant.