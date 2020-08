La réaction de Zinedine Zidane après l'élimination du Real Madrid

Après avoir remporté la Ligue des champions trois fois d'affilée, le Real Madrid est éliminé au stade des huitièmes de finale pour la deuxième fois consécutive...

Un sentiment d'échec flotte forcément après l'élimination du Real Madrid à Manchester City en huitième de finale de la Ligue des champions.

"Nous ne pouvons pas être heureux, mais fiers de ce que nous avons fait. Nous devons féliciter l'adversaire, qui a très bien joué. Il ne faut pas chercher des excuses. Deux matchs et nous avons perdu les deux, mais je suis très fier de mon équipe. On a tout donné sur le terrain et parfois ça ne sort pas", a concédé Zidane au micro de Movistar.

"Au final, c'est mérité. Quand vous perdez, il manque toujours quelque chose, mais vous avez dit que l'élimination était prévisible après la perte du match aller et je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, il y avait la possibilité de changer cela. On a eu l'occasion de le faire, surtout en seconde période, avec le ballon et à 1-1, mais ça n'a pas été possible. Je remercie les joueurs pour ce qu'ils ont fait toute l'année", a poursuivi Zizou avant de répondre aux questions relançant son avenir.

"Vous n'avez rien à penser. Je suis l'entraîneur de Madrid, et c'est tout. Il n'y a plus de questions à poser à ce sujet. Maintenant, nous allons tous nous reposer et nous reviendrons pour une belle saison", a conclu Zinedine Zidane qui se satisfera du titre obtenu en Liga.