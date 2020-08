🎥 Leandro Trossard mis à l'honneur par Brighton

Leandro Trossard est arrivé sur la pointe des pieds en Premier League l'année dernière. Recruté pour 20 millions d'euros par Brighton, le (probable) futur Diable Rouge est devenu un pion important du club anglais.

En 31 rencontres de Premier League, Trossard comptabilise cinq buts et quatre passes décisives. Le club a décidé de le mettre à l'honneur en publiant une vidéo sur les meilleurs moments de sa saison.

💥 The best of @LTrossard in his first @premierleague campaign! 🇧🇪#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/v1sl8VfA0K