Première réussie pour Philippe Montanier avec le Standard de Liège

Ce samedi soir, le Standard de Liège recevait le Cercle de Bruges pour la compte de la première journée de Jupiler Pro League.

Après une bonne préparation estivale, le Standard avait à coeur de confirmer contre le Cercle de Bruges lors de son match d'ouverture de la nouvelle saison. Philippe Montanier avait décidé d'aligner un 4-1-2-3 avec Bodart aux cages, Vojvoda (à la place de Vanheusden suspendu trois rencontres) et Laifis dans l'axe, Gavory au poste de back gauche et Fai à droite. Dans l'entrejeu, on retrouve le jeune Raskin, Shamir et Bastien. En attaque, Lestienne et Amallah sur les flancs et Avenatti en pointe. Mehdi Carcela débutait lui, la partie sur le banc.

À noter que François Fornieri, entré il y a peu dans le capital du Standard de Liège, était présent à Sclessin.

Le Standard a éprouvé des difficultés à mettre son jeu en place durant cette première période face à une équipe du Cercle bien en place et qui attendait la moindre erreur pour partir en contre-attaque. Après une tentative de Lestienne via un tir croisé non cadré (14e), les Rouches continueront de pousser mais se montreront brouillons dans les seize derniers mètres. Arnaud Bodart se fera même surprendre par Mbenza qui viendra contrer son dégagement, mais heureusement pour le portier liégeois, le ballon filera à côté du but (14e).

Peu avant la demi-heure de jeu, le matricule 16 ne sera pas loin d'ouvrir la marque sur une tête d'Amallah (29e), mais Warleson sortira un arrêt réflexe. Le portier brésilien effectuera ensuite une très belle parade sur une véritable mine de Laifis (34e). Ce sera ensuite au tour de Bodart de devoir s'envoler pour arrêter un magnifique tir de Velkovski (36e). Juste avant la pause, Lestienne tentera un enroulé mais Warleson sera à nouveau là (39e). Dans le temps additionnel, Shamir aura l'occasion d'ouvrir le score sur un caviar de Lestienne, mais l'Israélien placera le ballon à côté de la cible...(45e). Le score sera nul et vierge à la pause.

Le Standard remontera sur le terrain avec de meilleures intentions après la pause et cela portera ses fruits. Après un tir d'Avenatti contré par ce diable de Warleson (48e), c'est Samuel Bastien, bien servi par Lestienne, qui ouvrira le score pour les Rouches (55e), 1-0.

Les Liégeois géreront ensuite calmement leur avance face à une équipe du Cercle peu habituée à devoir faire le jeu. Il y aura d'ailleurs très peu d'occasions jusqu'à la fin de la rencontre. Cop ne sera pas loin de doubler la mise mais le portier des Vert et Noir en décidera autrement (87e). En toute fin de rencontre, Bodart sera l'auteur d'une très bonne sortie devant Velkovski (89e) et d'une excellente intervention face à Hoggas (90e). Le Standard s'impose finalement 1-0.

Première réussie pour Philippe Montanier à la tête du Standard de Liège. Après un début poussif et plusieurs arrêts de Warleson, le matricule 16 s'est réveillé en seconde période. C'est un but de Samuel Bastien qui a permis aux Rouches de prendre les trois points ce samedi soir et de remporter ce premier match de la saison 2020-2021.