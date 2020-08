Felice Mazzù heureux de la victoire contre un Standard "qui alignait du costaud"

L'Union Saint-Gilloise a battu le Standard ce dimanche (4-2). Les Rouches alignaient naturellement leurs réservistes, mais Felice Mazzù était satisfait.

L'Union Saint-Gilloise semble bel et bien prête pour sa première saison sous Felice Mazzù et fera figure de grand favori en D1B. La victoire convaincante face au Standard "bis" ce dimanche (2-4 à Liège), avec notamment un excellent Dante Vanzeir fraîchement arrivé, l'a encore prouvé. "On doit être contents, sans pour autant s'enflammer. Le Standard jouait avec du costaud". Côté Rouches, on alignait en effet des habitués du noyau A comme Mehdi Carcela, Duje Cop, Gojko Cimirot ou encore Merveille Bokadi.

"Soyons positifs, mais corrigeons ce qui doit l'être. On a montré trop de respect en début de match et après l'ouverture du score, on jouait trop bas en début de match. Quand on mène, c'est à ce moment-là qu'on doit avoir un maximum de concentration", continue Mazzù sur le site officiel de l'USG. La seconde période sera plus compliquée pour les Bruxellois : "On a changé de système à la mi-temps, l'équipe a dû s'adapter. Nous nous sommes créés moins d'occasions mais les gars se sont donnés à 100%".