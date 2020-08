Boli Bolingoli démoli par son coach : fin de l'histoire au Celtic ?

Le comportement de Boli Bolingoli, qui s'est rendu pour un jour en Espagne, zone rouge, sans prévenir son club, pourrait lui coûter très cher.

Boli Bolingoli est dans de beaux draps : le latéral belge a enfreint les règles sanitaires imposées par la fédération et le gouvernement écossais et s'est rendu en Espagne pour une journée sans prévenir son club. Un comportement qui pourrait ... forcer l'arrêt du championnat écossais. Et qui n'a pas laissé l'entraîneur du Celtic Glasgow indifférent : "Sans rien nous dire, Bolingoli est parti en Espagne le lundi et revenu le mardi. Pour un jour en Espagne ! Ca n'a aucun sens", peste Neil Lennon.

"Après ça, il n'a rien dit à personne, s'est entraîné toute la semaine, a mis tout le monde en danger dans cette bulle que nous avons créé. Puis, évidemment, il a pris part au match et mis les joueurs de Kilmarnock en danger également", continue Lennon. "En tant que club, nous nous sommes excusés auprès de tous les autres clubs du championnat". Bolingoli peut s'attendre à une grosse sanction : "Nous sommes livides, consternés. Le Celtic Glasgow a été à la pointe de tous les protocoles afin de relancer le football et nous avons été amèrement trahis par une seule personne".