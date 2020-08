Premier contrat pro pour un jeune talent de La Gantoise

Après les nombreux transferts entrant, la Gantoise prépare l'avenir: avec un premier contrat à Jossue Dolet.

À 18 ans, Jossue Dolet touche son rêve du bout des doigts. Arrivé à La Gantoise, il y a deux ans, le jeune ailier vient de signer son tout premier contrat professionnel avec les Buffalos. Il a signé pour deux ans et peut rêver d'effectuer ses premiers pas avec le noyau pro.

Avant de rejoindre Gand, Jossue Dolet était passé par les centres de formation de l'Antwerp et de Malines et il a également fréquenté les équipes nationales: six caps avec les U16 et deux aves les U17.