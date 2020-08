Boli Bolingoli voit la fédération écossaise ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre

L'ancien joueur du Club de Bruges s'était rendu en Espagne à l'insu de son club. Non mis en quarantaine, il avait joué avec le Celtic le match de championnat contre Kilmarnock dimanche dernier.

La fédération écossaise de football a ouvert une procédure disciplinaire contre Boli Bolingoli et huit joueurs d’Aberdeen. Le défenseur belge du Celtic Glasgow et Bruce Anderson, Craig Bryson, Sam Cosgrove, Michael Devlin, Jonny Hayes, Matthew Kennedy, Dylan McGeouch et Scott McKenna sont accusés d'avoir enfreint les mesures de prévention contre le coronavirus et d’avoir discrédité le football.

Si Bolingoli s'était rendu en Espagne sans prévenir son club, les huit joueurs d’Aberdeen se sont rendus dans un pub, après quoi deux d’entre eux ont été testés positifs.