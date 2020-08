Landry Dimata revient sur sa mystérieuse blessure : "Au début, on m'a dit que ce n'était rien de grave"

De retour sur les terrains avec Anderlecht après plus d'un an d'absence, Landry Dimata est revenu sur la nature de sa grave blessure au genou.

Arrivé à Anderlecht en juillet 2018, Landry Dimata avait laissé entrevoir de belles choses lors de ses premiers mois chez les Mauves (25 matchs, 13 buts, 4 assists toutes compétitions confondues). Néanmoins, son bon début de saison a finalement été stoppé net par une grave blessure survenue en février 2019 et qui l'a finalement tenue éloigné des terrains pendant près d'un an et demi.

De retour à la compétition dimanche dernier face à Malines, l'attaquant de 22 ans savoure son retour en forme. Dans des propos accordés à La Dernière Heure, ce dernier a évoqué les dessous de sa blessure, que personne ne pensait aussi grave. "J’ai eu un souci au cartilage du genou droit [...] Un jour, je me suis levé. Mon genou avait gonflé. Je n’avais pas trop mal. L’IRM n’a pas révélé le souci au cartilage. Au début, on m’a dit que ce n’était rien de grave, et j’ai donc tenté de revenir [...] J’ai été malchanceux. Je n’ai rien fait de mal, je n’ai pas pris un gros tacle, et pourtant, j’ai dû arrêter. Je n’avais pas de vue sur la suite. Combien de temps allais-je devoir attendre ?"