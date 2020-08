Philippe Montanier prêt pour "le match au sommet" contre Waasland-Beveren : "Il faudra faire très attention à cette équipe"

Le Standard de Liège se déplacera au Freethiel lundi pour y affronter Waasland-Beveren lors de la deuxième journée de championnat.

Après avoir pris la mesure du Cercle de Bruges le week-end dernier (1-0), le Standard affrontera Waasland-Beveren ce lundi soir. Jouer en semaine n'est pas nouveau pour Philippe Montanier. "J'ai l'habitude de jouer le lundi avec la Ligue 2. Ce n'est pas la meilleure journée pour voir du football, maintenant pour les téléspectateurs, suivre un match le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi, c'est plutôt bien. En tout cas pour nous, cela ne sera pas un handicap car l'adversaire joue aussi le même jour", a souligné le technicien français.

On peut parler d'un match au sommet lors de cette deuxième journée de championnat étant donné que le Standard de Liège se déplace chez le premier de D1A. "Exactement, nous affrontons le leader. Je ne suis pas étonné car quand un club a été dans le dur pendant un moment, il ressort avec une grosse force collective. La grosse performance de Waasland à Courtrai (1-3) le démontre", déclare le coach des Rouches. "Il faudra faire très attention à cette équipe qui sera difficile à jouer. Nous devrons être meilleurs en zone de finition et rester solides en défense car notre adversaire a planté trois buts. Être efficace dans les deux surfaces", a ajouté l'ancien coach de Lens.

Le Standard a joué vers l'avant à Sclessin contre le Cercle de Bruges samedi dernier. Qu'en sera-t-il au Freethiel ? "Il faudra rester conquérant si nous voulons gagner à l'extérieur. Mais il faut avoir un juste équilibre afin de ne pas s'exposer aux contres."

Malgré la blessure de William Balikwisha, indisponible entre 3 et 4 mois, Montanier estime que son noyau est assez étoffé. "Notre compartiment offensif est bien fourni et nous sommes bien armés. Pour l'instant, mon effectif me suffit amplement. De plus, Boljevic et Oularé ont repris avec le groupe. Nous en saurons plus dans les prochains jours, mais c'est appréciable qu'ils soient à nouveau là", a conclu le coach des Rouches.