Hannes Wolf est mécontent de la prestation de son équipe: "OHL mérite son point, et même plus"

Le Racing de Genk n'a pas su aligner une deuxième victoire consécutive. La faute à un bon OHL mais les Limbourgeois n'ont pas livré une excellente rencontre.

Hannes Wolf n'est pas satisfait de la prestation de son équipe, même s'ils ont bien débuté leur première rencontre à domicile de la saison: "Nous avons bien commencé et nous avons eu quelques petites cocasions, mais nous n'avons pas été assez incisifs dans le rectangle adverse", a expliqué Wolf en conférence de presse après la rencontre.

Puis la seconde période est arrivée et ces 45 minutes ont eu le don d'énerver l'entraîneur des Limbourgeois: "Nous avons ouvert le score grâce à une action indivicuelle d'Ito, mais ce n'a pas été suffisant. Nous avons perdu beaucoup de ballons et surtout les passes n'arrivaient plus. OHL prend un point de façon méritée car ils ont eu des occasions et ils auraient même pu l'emporter. Ce n'est pas le résultat que nous voulions et nous allons devoir en parler. Cette prestation n'a pas été assez bonne".