Andrea Pirlo a établi sa shopping list pour l'attaque de la Juventus

L'ancien milieu de terrain de la Vieille Dame compte nettoyer et renouveler l'effectif turinois en vue de la saison prochaine.

Andrea Pirlo a présenté une liste d'attaquants qu'il aimerait enrôler à sa direction au cours de réunions tenues ces dernières heures, comme le relate Sky Italia.

On y retrouve Arkadiusz Milik (Naples), Edin Dzeko (AS Roma), ainsi que Duvan Zapata (Atalanta) et un attaquant bien connu de la maison, Alvaro Morata (Atlético Madrid), qui avait évolué au club entre et 2014 et 2016. Alexandre Lacazette (Arsenal) en fait aussi partie. Pirlo aime aussi beaucoup Raul Jimenez (Wolverhampton).