"Adrien Trebel n'a pas un statut différent de celui des autres"

C'était l'un des changements opérés en début de rencontre par Franky Vercauteren et le Franaçais en a profité en distillant, à Landry Dimata, l'assist du deuxième but bruxellois.

Adrien Trebel dans le onze de base du Sporting, c’est tout sauf une habitude. Resté sur le banc la semainee dernière, le médian a cette fois eu nonante minutes pour montrer ce qu’il avait dans le ventre et il est satisfait de sa prestation. "J’ai travaillé en silence et, aujourd’hui, j’ai été récompensé, ça fait plaisir", commente-t-il.

"Logé à la même enseigne"

Et ce n’est peut-être qu’une première. Pour Franky Vercauteren, en tout cas, il n’y a aucune raison de laisser Adrien Trebel sur le côté. "Il n’a pas un statut différent de celui des autres", insiste le coach anderlechtois.

"Il est logé à la même enseigne que tout le monde. S’il lreste, qu’il est efficace et qu’on a besoin de lui, je ne vois pas pourquoi on ne l’emploierait pas. Si on avait dû faire ça, on l’aurait fait!" Le message est clair.