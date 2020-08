Kylian Mbappé, titulaire contre Leipzig?

Le retour aux affaires s'est déroulé à merveille pour le Français. Place à l'étape suivante, dès demain?

Sérieusement touché à la cheville en finale de la Coupe de France, Killian Mbappé a dû se contenter d'un rôle de joker, mercredi dernier, en quart de finale de la Ligue des Champions. Monté à 30 minutes de la fin, il a aidé le PSG à faire la différence.

Sera-t-il dans le onze, mardi soir, pour la demi-finale contre Leipzig? Thomas Tuchel estime qu'il est prêt, mais refuse de dévoiler son plan. "Il a joué 30 minutes sans ressentir de douleur. Il peut commencer, mais on verra si on le fait jouer 90 minutes ou si on le fait rentrer", expliquait le coach du PSG, ce lundi, en conférence de presse.