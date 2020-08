Officiel : un renfort offensif pour le FC Malines

Malines a été activement à la recherche de joueurs offensifs pour venir compléter son noyau.

Kerim Mrabti s'est engagé avec le Kavé aujourd'hui. Le Suédois de 26 ans a signé un contrat de 3 ans, avec une option d'une saison supplémentaire.

Le joueur offensif est polyvalent et peut évoluer en pointe comme sur les ailes. Il arrive gratuitement à Malines et est le second renfort offensif du Kavé en quelques jours, après la signature de Maryan Shved (lire ici).

Mrabti arrive de Birmingham City en Championship, où il a inscrit deux buts en quinze rencontres la saison dernière. Avant cela, il portait les couleurs de Djurgårdens en Suède.