Selim Amallah a été déterminant au Freethiel : "Parfois frustré de ne pas jouer à mon poste de prédilection"

Ce lundi soir en clôture de la deuxième journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège s'est imposé à Waasland-Beveren (1-2). Une victoire acquise au caractère du côté liégeois et grâce au repositionnement de Selim Amallah.

Mené au score peu avant l'heure de jeu, le Standard de Liège a directement réagi en égalisant puis en prenant les commandes de la rencontre. Mais c'est en grande partie au repositionnement de Selim Amallah dans l'axe. L'international marocain a permis aux Rouches de revenir dans la rencontre grâce à une superbe reprise de volée.

"J'ai été formé à ce poste, celui de n°10", souligne le joueur âgé de 23 ans. "Néanmoins, si je dois évoluer sur le flanc, je n'y vois aucun problème. Le but est d'aider l'équipe du mieux possible et le collectif l'emporte. Parfois, il est vrai que je suis frustré de ne pas jouer à mon poste de prédilection car j'aime toucher beaucoup de ballons et j'en ai moins sur l'aile. À moi de me canaliser et de me concentrer", a précisé l'ancien joueur de Mouscron qui est satisfait de cette victoire.

"Notre premier match à l'extérieur et un succès. Il a fallu qu'ils marquent pour que l'on réagisse. On n'a pas baissé les bras. Mon but ? Je prends le ballon comme il vient et j'ai reçu un très bel assist de Colins Fai. Ce goal a permis de remettre l'équipe dedans et de renverser le match. Vraiment content de la victoire", a conclu Selim Amallah.