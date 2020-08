Les promus de Premier League s'arrachent une promesse de Benfica

Sera-t-il le prochain grand espoir du football portugais à quitter la Liga NOS pour la Premier League?

Alors que Benfica se renforce à coups de jolis transferts, dont celui de Jan Vertonghen, officialisé la semaine dernière, le club lisboète pourrait aussi perdre une de ses pépites cet été. Le jeune Florentino Luis est en effet suivi par plusieurs écuries anglaises, et notamment par les promus que sont Leeds et Fulham, selon les informations du Sun.

Âgé de tout juste 20 ans, le médian défensif portugais avait fait ses débuts avec le noyau A du Benfica en février 2019. Depuis, il a marqué son premier but, disputé 21 rencontres de championnat, mais aussi deux rencontres de Ligue des Champions et quatre matchs d'Europa League: suffisant pour séduire l'Angleterre. Mais Benfica n'a pas l'intention de le brader et aurait fixé son prix à plus de 40 millions d'euros.