Eupen veut regarder devant désormais : "Effectuer la meilleure saison de l'histoire du club"

Ce mercredi matin, Eupen présentait sa nouvelle recrue, Victor Vazquez. L'arrivée de l'Espagnol au Kehrweg souligne les nouvelles ambitions du club germanophone qui n'a plus envie de se battre contre la relégation.

Jordi Condom, le directeur sportif d'Eupen est satisfait de l'arrivée de Victor Vazquez chez les Pandas. "Tout le monde connait Victor et ses qualités. Je l'ai bien connu quand j'étais à El Arabi au Qatar. Il fait partie de la philosophie que nous voulons mettre en place", souligne l'homme fort de la formation germanophone avant d'évoquer les ambitions d'Eupen. "Nous voulons faire un pas en avant et effectuer la meilleure saison de l'histoire du club. Faire mieux et regarder devant. Néanmoins, nous devons d'abord engranger le plus de points possibles avant que le groupe soit au complet", précise le dirigeant espagnol.

Le mercato des Pandas n'est pas terminé. Il n'y aura pas onze recrues estivales mais 14 voire 15. "La saison est longue et il y a des risques de blessures avec certains joueurs qui n'ont plus joué depuis un certain temps (Poulain, Koné et Vazquez). Trois joueurs vont nous rejoindre dans les prochaines semaines. Un attaquant, un défenseur central et un milieu polyvalent. Un quinzième renfort peut-être ensuite avant la clôture du mercato", a ajouté le directeur sportif eupenois avant de donner des nouvelles de Miangue et Baby.

"Senna progresse très bien et devrait faire son retour dans le groupe la semaine prochaine. Il sera peut-être dans la sélection contre Saint-Trond. Et à propos d'Amara, il faudra encore attendre", a conclu Jordi Condom.