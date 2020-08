Koeman: un petit contrat et un ancien buteur du Barça dans son staff

Dans la journée, Ronald Koeman devrait être officialisé en tant qu'entraîneur principal des Catalans.

Ronald Koeman sera donc le prochain entraîneur du FC Barcelone. Le Hollandais a bel et bien trouvé un accord afin d'être libéré de son poste de sélectionneur des Pays-Bas et il devrait être intrônisé ce mercredi au Camp Nou.

D'après Marca, le Hollandais va signer un contrat d'un an avec le Barça et il va venir avec son staff qui sera composé de Alfred Schreuder (l'ancien entraîneur d'Hoffenheim) et Henrik Larsson. Ce dernier a porté le maillot du Barça entre 2004 et 2006. Les Catalans vont payer un montant de 5 millions d'euros pour le libérer de son contrat.

La contrat d'une seule saison est assez surprenant. Mais bon, Xavi est dans l'ombre et continue son apprentissage.