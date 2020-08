Eupen peut s'en mordre les doigts

Eupen a eu les occasions pour s'imposer ce vendredi sur la pelouse de Courtrai mais les Pandas n'ont jamais pu convertir leurs occasions.

Toujours pas de Adriano du côté d'Eupen, et pas non plus de Victor Vazquez dans la sélection. Le staff eupenois prend son temps avec les recrues et le bilan de ce début de saison (1/6) ne semble pas faire paniquer Benat San Jose.

Sur la pelouse de Courtrai, Les Pandas ont aussi pris leur temps, que ce soit dans la construction ou pour avoir des occasions. Mais tout au long de la rencontre, Oscar De Wolf n'a pas été mis sous pression, ce qui est une excellente chose une semaine après avoir pris 4 buts contre le champion brugeois.

Offensivement, la première période aura été riche en ....passes latérales. La seconde par contre aura été synonyme de possibilités pour les Germanophones. La première est pour Ngoy dont la tête frappe le poteau de Jakubech, Koné aura eu aussi une superbe occasion dans les dernières minutes. Que dire de cette frappe enroulée d'Embalo qui vient à son tour fracasser le poteau adverse.

Transformer l'une de ces occasions en but aurait été une belle récompense pour des Pandas entreprenants, positifs, et qui s'étaient déplacés à l'autre bout du pays pour clairement prendre les trois points. Ils leur manque cependant un vrai tueur dans la surface adverse.

Au final, un match nul et vierge vient sanctionner cette rencontre et les Pandas n'ont toujours pas remporté de victoire lors de ce nouvel exercice. Dans une semaine c'est STVV qui se déplacera au Kerhweg.