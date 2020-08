Igor De Camargo se voit bien revenir au Standard

Interrogé au micro d'Eleven Sports, l'actuel attaquant de Malines se verrait bien revenir dans le club où il a remporté deux titres de champion de Belgique.

À l'occasion du choc entre le Standard et Genk, Eleven Sports a invité Igor De Camargo afin de préfacer la rencontre. Pour rappel, l'attaquant brésilien a évolué à Genk mais aussi au Standard.

Durant l'interview, Jérémie Baise lui a posé la question de savoir quel club, entre Genk et le Standard, il choisirait s'il pouvait réaliser un transfert. Et l'attaquant a répondu clairement : "Le Standard". Il a également précisé que c'était le club dans lequel il avait pris le plus de plaisir.

La direction a-t-elle entendu l'appel du pied de l'attaquant de 37 ans ? Ce qui est sûr, c'est que De Camargo serait un renfort de taille pour l'attaque liégeoise.