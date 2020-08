Nicolas Laforge sera au coup d'envoi du choc entre le Standard et Genk

Nicolas Laforge donnera le coup d'envoi de la rencontre entre le Standard et Genk ce dimanche. L'autre gros choc de la troisième journée entre l'Antwerp et Gand sera dirigé par Jonathan Lardot.

Anderlecht, qui affronte Mouscron ce dimanche, aura pour arbitre Wim Smet tandis qu'Erik Lambrechts sera aux commandes de la rencontre entre OHL et Charleroi. Jan Boterberg donnera quant à lui le coup d'envoi de la rencontre entre Courtrai et Eupen.

Find out the appointments for matchday 3️⃣ of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 https://t.co/RjoUnfNxAP

🇫🇷 https://t.co/ojg1OsKlSN pic.twitter.com/8xpeETEmxk