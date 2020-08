OHL recevra Charleroi sans son buteur

L'attaquant français fera l'impasse sur la réception de Charleroi.

Thomas Henry avait quitté la pelouse de Genk en boitant, le week-end dernier, il ne sera pas en mesure de jouer contre Charleroi, samedi soir. "Les ligaments de sa cheville sont touchés et le match de samedi arrivera trop tôt", confirme Marc Brys au Nieuwsblad.

Mais le coach d'OHL espère rapidement récupérer le meilleur buteur de D1B de la saison dernière, auteur de son tout premier but en Pro League samedi dernier. Et son absence pourrait profiter à Jérémy Perbet, qui n'a pas encore joué cette saison, et qui pourrait débuter contre son ancien club.