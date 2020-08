Walscout - épisode 1 : cinq pistes offensives pour le Club de Bruges

Quelle recrue pour renforcer l'attaque du FC Bruges ? Un rédacteur de Walfoot vous propose ses solutions.

À la recherhe d'un nouveau profil pour renforcer son attaque, le FC Bruges n'a toujours pas trouvé la perle rare après plusieurs semaines de mercato et tarde encore à trouver son bonheur. C'est pourquoi, un rédacteur de Walfoot en a profité pour se glisser dans la peau de la cellule de recrutement de club flamand, et a donc choisi de proposer cinq idées de recrutement au poste d'avant-centre pour les Blauw en Zwart.

La piste n°1 : Teemu Pukki (30 ans/Norwich City)

Auteur d'une saison délicate sur le plan collectif, Norwich a terminé lanterne rouge de Premier League, seulement un an après sa promotion dans l'élite du football anglais. Néanmoins, l'effectif des Canaris possède des joueurs de qualité. Parmi eux, Teemu Pukki est un élément incontournable sur le front de l'attaque. Arrivé en Angleterre en juillet 2018, libre de tout contrat, l'attaquant finlandais a inscrit 41 buts et délivré 13 passes décisives en 84 matchs toutes compétitions confondues sous la tunique jaune. Pourtant, malgré ses bonnes statistiques et un talent indéniable, le joueur de 30 ans n'a toujours pas trouvé de nouveau point de chute dans l'élite. Une occasion à saisir pour le Club ?

Le joueur à relancer : Haris Seferovic (28 ans/Benfica)

Après un exercice 2019/2020 très réussi sous les couleurs des Aigles (27 buts et 9 assists en 51 matchs), l'international Suisse (64 capes) a marqué le pas cette saison. En effet, l'ancien joueur de Francfort a perdu sa place de titulaire au profit de Carlos Vinicius. Qui plus est, avec la signature de Luca Waldschmidt et l'arrivée imminente d'Edinson Cavani, l'avant-centre de 28 ans n'aura sans doute que très peu de temps de jeu s'il choisit de rester au sein du club de la capitale portugaise. Un départ semble donc être une meilleure option pour lui, et pour le FC Bruges.

La pépite : Sekou Koita (20 ans/RB Salzbourg)

Barré par Erling Haaland et Hee-chan Hwang sur le front de l'attaque du RB Salzbourg durant la majeure partie de la saison, Sekou Koita n'a eu que peu de place pour faire ses preuves. Pourtant, le jeune malien a réussi à tirer son épingle du jeu. En effet, en seulement 969 minutes toutes compétitions confondues, ce dernier est parvenu à inscrire 11 buts, soit une moyenne d'un but inscrit toutes les 88 minutes. Ågé de seulement 20 ans, l'attaquant du club autrichien présente l'avantage de ne pas avoir une "hype" trop importante et d'être encore accessible financièrement. Sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à 6 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Le pari : Roger Assalé (26 ans/Young Boys de Berne)

Attaquant confirmé de Super League (première division suisse), Roger Assalé a inscrit 44 buts et délivré 31 passes décisives en 129 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du club de la capitale helvétique. Prêté à Leganés en janvier dernier, l'international ivoirien (20 capes) est sous contrat avec les Jaune et Noir jusqu'en juin 2021. Une situation contractuel délicate dont pourrait profiter les Gazelles pour négocier à la baisse l'indemnité de transfert pour le joueur de 26 ans.

La piste en Pro League : Giorgi Chakvetadze (20 ans/La Gantoise)

Débarqué en Belgique il y a trois ans en provenance du Dinamo Tbilisi, l'attaquant de La Gantoise n'a eu le droit qu'à peu de temps de jeu depuis son arrivée. La saison dernière, il n'a disputé que 325 minutes toutes compétitions confondues sous les couleurs des Buffalos. Pourtant, le natif de Tiflis a laissé entrevoir des belles choses, notamment lors de l'exercice 2018/2019. Même s'il évolue habituellement dans un rôle du milieu offensif central, une reconversion en tant que second attaquant pourrait être intéressante au vue des qualités du joueur. Il reste cependant à savoir ce que souhaitera en faire László Bölöni, fraîchement débarqué sur le banc des pensionnaires de la Ghelamco Arena...

Voici donc cinq pistes offensives qui, selon notre rédacteur, mériteraient sans doute d'être étudiées du côté du Club de Bruges. Néanmoins, comme précisé précedemment, il ne s'agit pas d'informations transferts. À notre connaissance, aucun de ces joueurs n'a été cité du côté du matricule 3 jusqu'à présent.