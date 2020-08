Débuts réussis pour Ike Ugbo avec le Cercle : "Je veux aider l'équipe"

Buteur pour sa première apparition avec le maillot du Cercle de Bruges, Ike Ugbo a réussi ses débuts en Pro League.

Prêté au Cercle par Chelsea pour l'exercice 2020/2021, Ike Ugbo a parfaitement lancé sa saison. En effet, l'attaquant anglais a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs dès sa première apparition lors de la troisième journée de Pro League face à Malines hier après-midi (victoire 2-3 du club brugeois).

Une prestation aboutie pour ses premiers pas en Belgique sur laquelle est revenue le principal intéressé dans des propos accordés à la chaîne YouTube officielle des Groen-Zwart. "Ce n'était que mon premier match. Je veux aider l'équipe et lui donner confiance tout de suite. J'y travaille tout le temps. Je suis toujours prêt à faire un sprint. Vous n'arriverez pas toujours à marquer, mais vous devez faire cet effort."

De son côté, son entraîneur, Paul Clément, a loué ses qualités et salué le premier but de son attaquant en conférence de presse à l'issue de la rencontre face aux Sang et Or. "C'est bien pour lui de pouvoir prendre un nouveau départ, avec un beau but. C'est un bon attaquant, vous pouvez le voir à la façon dont il se dirige vers le premier poteau sur son but."