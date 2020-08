Le sélectionneur des espoirs du Sénégal dresse le portrait de Youssouph Badji : "Il a la mentalité pour le haut niveau"

Ancien sélectionneur de Youssouph Badji chez les moins de 20 ans, Youssouf Dabo promet un grand avenir au jeune attaquant du FC Bruges.

Sensation de ce début de saison du côté de Bruges malgré les résultats décevants du Club, Youssouph Badji a été titularisé par Philippe Clément lors des deux premières journées de championnat. Un succès qui ne surprend pourtant pas son ancien sélectionneur chez les moins de 20 ans, Youssouf Dabo.

En effet, dans des propos accordés à Krant van West-Vlaanderen, ce dernier a dressé le portrait du jeune joueur de 18 ans. "Youssouph est un profil spécial, quelqu'un qui réunit différents profils [...] Mentalement et physiquement, il est fort. Il est capable de maintenir les efforts pendant longtemps. Il est grand, rapide, saute haut, est présent dans les duels et a un bon jeu de tête. C'est beaucoup pour un joueur aussi jeune".

Toutefois, l'entraîneur sénégalais sait que l'attaquant des Blauw en Zwart doit encore progresser pour atteindre ses objectifs. "Mais il y a beaucoup de choses à améliorer dans son jeu. Parfois, il fait des efforts inutiles et n'est donc pas assez lucide pour atteindre son objectif [...] Il est conscient de ce qu'il peut et de ce qu'il ne peut pas faire et sait comment compenser ses limites."

Globalement, même si le joueur reste un talent brut, il semble promis à un bel avenir selon son ancien coach. "Il y a peut-être des joueurs avec des qualités plus techniques, mais il a la mentalité pour le haut niveau. Il veut absolument réussir dans cet environnement [...] S'il continue à travailler comme il le fait et s'il est épargné par les blessures, il sera un grand nom du football sénégalais et mondial"