🎥 Mehdi Bayat : "Si on peut être à 5000 dans un stade en France, cela doit être aussi possible en Belgique"

Les clubs belges font pression sur le monde politique pour accueillir à nouveau des supporters dans leurs stades.

Mehdi Bayat était invité de la radio ‘La Première’ ce lundi matin. Le Président de l’Union Belge désire plus de dialogue entre le monde politique et celui du football afin de trouver une solution pour venir en aide aux clubs. "Soyons conscients : mis à part des recettes en lien avec les droits TV et la publicité visuelle, il n’y a plus aucune recette dans les clubs", a confié l'administrateur délégué du Sporting de Charleroi. "Les réserves sont largement entamées. Aujourd’hui, notre secteur souffre, on est au bord du gouffre. Il faut continuer à faire tourner l’économie du secteur du plus bas de l’échelle jusqu’en haut de la pyramide. L’impact n’est pas seulement sur les joueurs de foot mais sur tout ce qui tourne autour."

"Il faut que le monde politique prenne conscience de ce problème. On s’attend à ce qu’on essaye de mettre en place une cohabitation avec ce virus jusqu’à l’arrivée de ce fameux vaccin. Je lance un challenge aux virologues, aux experts dont c’est le métier. Je suis sûr et certain que si en France, ils ont réfléchi et qu’ils ont dit qu’il était possible de venir à 5000 personnes dans un stade, ça doit être possible chez nous en donnant priorité à la mesure sanitaire nécessaire pour assurer la santé des spectateurs."