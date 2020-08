Confirmation: tests médicaux et direction l'ltalie pour Mergim Vojvoda

Le transfert du latéral droit liégeois se concrétise et pourrait être officialisé dès demain.

Longtemps annoncé en partance pour l'Atalanta, c'est la direction de Turin que va finalement prendre Mergim Vojvoda. Selon les informations de Sky Italia, les directions du Standard et de Torino ont trouvé un accord et le latéral droit va passer ses tests médicaux, ce mercredi, avant de s'engager avec le club italien.

Toujours selon le médias italien, le montant du transfert avoisinera les 5,5 millions d'euros (+ bonus). Et Mergim Vojvoda ne sera donc revenu à Sclessin que pour une saison, le temps de disputer 33 rencontres, d'inscrire un but et de distiller quatre assists avec les Rouches.