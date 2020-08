📷 La Juventus révèle son étrange troisième maillot

La Juventus a révélé son troisième maillot, qui devrait être porté pour les déplacements européens et quelques rencontres italiennes.

Un maillot au look ... particulier, fait d'orange taché de noir à l'effect "encré" disparate assez éloigné des couleurs habituelles de la Juventus de Turin. On devrait voir assez peu cette troisième vareuse portée par Cristiano Ronaldo et ses équipiers, mais nul doute qu'elle fera son petit effet.