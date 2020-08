Les adieux de Thiago Silva à Paris

Cette fois, le rideau est tiré sur l'aventure parisienne de Thiago Silva.

Quelques jours après avoir échoué en finale de la Ligue des Champions, Thiago Silva, qui devrait rejoindre Chelsea, a tenu à saluer une dernière fois son club. Dans un message publié sur Instagram, le Brésilien remercie ses équipiers, le staff et les supporters du PSG.

"Ici, avec ma femme @bellesilva, nous avons vécu des moments inoubliables, nos enfants ont grandi, nous sommes devenus citoyens français, et nous porterons à jamais ces années vécues et la France dans nos cœurs", salue celui qui aura disputé 315 rencontres et inscrit 17 buts avec le maillot parisien.